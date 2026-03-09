Размер шрифта
Стало известно, кому КСИР посвятил новую волну ракетных ударов по Израилю и базам США

КСИР посвятил 31-ю волну ракетных ударов по Израилю верховному лидеру Ирана
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) посвятил новую волну ракетных ударов по Израилю и американским военным базам новому верховному главнокомандующему вооруженными силами аятолле Моджтабе Хаменеи. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

«31-я волна операции «Правдивое обещание 4» была посвящена верховному главнокомандующему аятолле Моджтабе Хаменеи», — говорится в публикации.

В КСИР добавили, что в ходе ударов применялись мощные сверхтяжелые ракеты.

9 марта Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана, несмотря на то, что его кандидатура была спорной. Новому верховному лидеру страны уже присягнул Корпус стражей исламской революции. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием и от всех дипломатических работников страны поклялся ему в верности.

«Хезболла» подтвердила свою верность новому лидеру Ирана и выразила надежду на то, что Моджтаба Хаменеи добьется успеха.

Ранее в ЕС заявили, что не применяли санкции к новому верховному лидеру Ирана.

 
