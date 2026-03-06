Уиткофф рассказал об ожиданиях от переговоров по Украине

Уиткофф: США ожидают прогресса в переговорах по Украине в ближайшие недели

США работают над соглашением по завершению конфликта на Украине, чтобы положить ему конец «раз и навсегда», американская сторона ожидает нового прогресса в ближайшие недели. Об этом в социальной сети X заявил специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф.

«Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс», — написал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновил директивы для делегации на переговоров после встречи представителей Киева с американской стороной в Женеве.

26 февраля Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер провели в Женеве переговоры с украинской делегацией. Впоследствии Зеленский заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который возглавляет делегацию Киева. По словам украинского лидера, на встрече обсуждались преимущественно экономические вопросы и тема восстановления, а также продолжилась подготовка к возможному переходу на трехсторонний формат переговоров.

