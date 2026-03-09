«Добраться будет сложнее»: американист — о реакции США на избрание нового лидера Ирана

Американцы могут попытаться устранить нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, однако сделать это будет гораздо сложнее из-за усиленной охраны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист Малек Дудаков.

«Трамп сейчас действительно будет пытаться угрожать жизни нового верховного лидера. Я думаю, что его, конечно, при этом будут охранять очень, очень серьезно, поэтому добраться до него будет гораздо сложнее. А у Трампа положение все более шаткое. Потери растут, американскую инфраструктуру выносят, цены на топливо в США растут стремительно — это уже сильно бьет по рейтингам Трампа. Долго продолжать эту кампанию он не сможет. Рано или поздно придется фиксировать все убытки и двигаться дальше», — сказал он.

Дудаков подчеркнул, что американцы оказались в кризисной ситуации из-за решения начать военную операцию против Ирана, поскольку теперь сильно страдают от потерь.

«Администрация Трампа уже оказалась в тупиковой ситуации в рамках той авантюры, которую они спровоцировали в отношении Ирана, потому что не способны они победить Иран. Хоть американцы действительно выбили большое количество представителей военно-политического истеблишмента Ирана в первые дни конфликта, но в дальнейшем американцы завязли. Иран все более и более болезненно бьет по американским базам, выносит дорогостоящие радары за миллиарды долларов, сейчас уже уничтожает и военную энергетическую инфраструктуру Америки, те же самые НПЗ, которые должны обслуживать пятый американский флот в Бахрейне. Потери среди американцев растут. В этой связи команда Трампа отчаянно ищет хотя бы какую-то стратегию выхода из этой кризисной ситуации», — добавил он.

По мнению политолога, США надеялись на сотрудничество Ирана в вопросе избрания нового верховного лидера.

«Американцы, я думаю, надеялись, что Иран как-то им подыграет. Условно говоря, сделает вид, что он принял совет Трампа по поводу того, кого делать своим будущим верховным лидером, и на этом все закончится — Трамп объявит, что вот власть поменяли, с новой властью мы теперь будем договариваться. Но теперь очевидно, что Иран на это не идет по понятным причинам, потому что после того, что сделали американцы, никто не заинтересован в попытках помочь Трампу сохранить лицо», — пояснил эксперт.

8 марта Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Политик приходится сыном бывшему верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Вашингтон объяснил это «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке. В частности, глава государства пообещал коллегам из арабских стран, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре.

Ранее Трамп отреагировал на избрание в Иране нового верховного лидера.