Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия украинцев

КМИС: Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уступил экс-главкому ВС Украины Валерию Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову в рейтинге доверия среди украинцев. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Исходя из данных проведенного опроса, Зеленскому доверяют 62% граждан, а Залужному и Буданову — 72% и 70% соответственно.

Опрос проводился с 9 по 14 января методом телефонного интервью. В исследовании принял участие 601 человек. Статистическая погрешность не превышает 5,3%.

12 января американское издание The Washington Post написало, что бывший главком Вооруженных сил Украины среди украинцев является наиболее вероятной альтернативой нынешнему президенту.

15 января украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Они обсудили дипломатические задачи.

Ранее стали известны три фамилии, пользующиеся наибольшим доверием у украинцев.

