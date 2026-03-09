На Западе спрогнозировали применение ядерного оружия против Ирана

США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана, и поэтому властям страны нужно либо сдаться, либо переехать за пределы крупных населенных пунктов. Об этом в соцсети X написал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

Бизнесмен в своем посте обратился к Ирану и призвал его «готовиться к массовым жертвам».

«Я считаю, что Трамп и Нетаньяху планируют в ближайшее время применить ядерное оружие — вероятно, не только в Тегеране. Если вы хотите сдастся, сделайте это сейчас. Если вы не хотите преклонять колени перед США и Израилем, переместите свое руководство за пределы крупных населенных пунктов. Если правители применят ядерное орудие, народ их свергнет. После того, как миллионы людей уйдут из жизни, у этих политиков не будет будущего», — написал Дотком.

6 марта президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение меду США и Ираном возможно только после полной капитуляции Тегерана. В администрации президента США пояснили, что «безусловная капитуляция» означает то, что Трамп «сам решит, когда от Ирана больше не исходит угроза». Также Трамп отмечал, что военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

Глава иранского МИД Аббас Арагчи затем заявил, что США должны предоставить обоснования своей агрессии, прежде чем Иран согласится подумать о прекращении огня.

Ранее сенатор Грэм сравнил атаку США на Иран со Второй мировой войной.