В Иране выдвинули США условие для прекращение огня

США должны предоставить обоснования своей агрессии, прежде чем Иран согласится хотя бы подумать о прекращении огня. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC.

«Они (США. — «Газета.Ru») должны объяснить, почему начали эту агрессию, прежде чем мы дойдем до того момента, когда сможем рассмотреть вопрос о прекращении огня», — сказал Арагчи.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. Глава Белого дома добавил, что после капитуляции или избрания «великого и приемлемого лидера» США и их союзники будут работать над тем, чтобы «вывести Иран из состояния, близкого к разрушению». Он пообещал Исламской Республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

Позже в администрации президента США объяснили, что имел в виду американский лидер, когда говорил о «безусловной капитуляции» Ирана. В Белом доме сообщили, что это означает, что президент США сам решит, когда от Ирана больше не будет исходить угроза.

Ранее представитель Ирана рассказал о поддержке от России и Китая.