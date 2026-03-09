Ливан осудил атаки «Хезболлы» по острову Кипр

Власти Ливана решительно осудили атаки беспилотников по острову Кипр, которые шиитское движение «Хезболла» совершила в начале марта с ливанской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Ливана Юсефа Раджи, слова которого в социальной сети X привел кипрский МИД.

«После заявления министра иностранных дел Кипра Константиноса Комбоса о том, что начиненные взрывчаткой беспилотники, нацеленные на остров, были запущены с территории Ливана, я направил ему текстовое сообщение, в котором выразил наше решительное осуждение этих атак», — отметил ливанский дипломат.

По словам Раджи, эти действия «не представляют Ливан, его государство, его народ или его ценности».

Также он отверг «любые попытки превратить Ливан в платформу для реализации внешних планов».

2 марта глава минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что база британских военно-воздушных сил на Кипре была атакована беспилотниками. Это произошло на фоне операции США и Израиля против Ирана. По словам министра, в качестве меры предосторожности семьи, проживающие на базе, решили переместить в альтернативное жилье поблизости.

На следующий день стало известно, что Франция в целях защиты разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы, а также фрегат. Тогда же премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон направляет вертолеты и корабль для укрепления безопасности на своей военной базе на острове.

