«Вам конец»: во Франции восхитились энергетической атакой Путина по европейским лидерам

Филиппо: Путин применил энергетическое оружие против Макрона и фон дер Ляйен
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина о возможности отказаться от поставок газа в Евросоюз «прямо сейчас» шокировало европейских лидеров. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», — написал он.

4 марта Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам.

Также заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что российские компании переориентируют поставки сжиженного природного газа из Европы на рынки дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не дожидаясь европейских санкций.

26 января 2026 года в Евросоюзе официально утвердили полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Европе деиндустриализацию из-за отказа от российского газа.

 
