Закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов

ЕК: перебои в судоходстве в Ормузском проливе затронули более 3,1 тыс. судов
Более 3,1 тыс. судов оказались затронуты ситуацией в Персидском заливе, включая район Ормузского пролива. Об этом сообщил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас, пишет ТАСС.

В его заявлении подчеркивается, что среди затронутых судов 463 под флагом Европейского союза.

ЕС сотрудничает с Международной морской организацией и представителями судоходной отрасли для обеспечения безопасности морских перевозок и отслеживания возможных последствий регионального конфликта для глобальных цепочек поставок.

По данным агентства Bloomberg от 6 марта, более 3 тыс. судов находятся в портах Персидского залива в ожидании возможности пройти через Ормузский пролив, что подтверждено исследованием морского информационного агентства Clarksons Research.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Ранее в Британии узнали об авантюристе-миллиардере, нашедшем способ пройти Ормузский пролив.

 
