Путин назвал причину украинского кризиса

Путин: украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве
Михаил Метцель/РИА Новости

Кризис на Украине возник из-за того, что Запад поддержал государственный переворот в Киеве. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины, в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло», — сказал глава государства.

По словам Путина, страны Запада сегодня пожинают на Украине то, что посеяли.

В декабре Путин заявил, что конфликт на Украине является трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве. По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат.

В интервью India Today Путин отметил, что Россия пробовала выстроить отношения между Украиной и республиками Донбасса, однако Киев не признал этих попыток. По итогам референдума 2022 года Украина отказалась выводить войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, приняв решение продолжать боевые действия и в итоге «довоевавшись», добавил Путин.

Ранее Медведев назвал украинский конфликт самым кровопролитным в XXI веке.

 
