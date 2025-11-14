Медведев назвал украинский конфликт самым кровопролитным в XXI веке

Украинский конфликт является самым кровопролитным в XXI веке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, совершенно очевидно, что «гнойник», образовавшийся в Европе и который в конечном счете используется против России, будет вскрыт.

«Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, втянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт XXI века», — отметил Медведев.

14 ноября зампред Совбеза РФ заявил, что окружение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально грозит обрушить всю линию фронта. Вслед за этим могут произойти новые территориальные потери.

При этом в энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами, уточнил Медведев, а с теплоснабжением ситуация обстоит «плохо».

Ранее советник главы ДНР рассказал о потерях ВСУ в боях за Красноармейск.