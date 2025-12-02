Конфликт на Украине является трагедией украинского народа, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе посещения вечером 30 ноября одного из пунктов управления Объединенной группировки войск Путин назвал конфликт на Украине трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве.

По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат.

27 ноября Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в октябре потеряли более 47 тысяч человек. По его словам, главной проблемой ВСУ является растущий разрыв между численностью направляемых в бой военных и потерями. Российский лидер уточнил, что сейчас ряды украинской армии пополнили 16,5 тысяч насильственно мобилизованных бойцов. Тем временем около 15 тысяч вернули из госпиталей.

Ранее Медведев назвал украинский конфликт самым кровопролитным в XXI веке.