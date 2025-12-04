Путин рассказал о попытках выстроить отношения с Украиной

Путин: Киев не признал попыток РФ выстроить отношения между Украиной и ДНР с ЛНР

Президент Владимир Путин заявил, что Россия пробовала выстроить отношения между Украиной и ДНР с ЛНР, однако Киев не признал этих попыток. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на India Today.

«Мы пытались выстроить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Потом, когда поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, мы были вынуждены их признать», — рассказал глава государства.

В том же интервью президент России заявил, что по итогам референдума 2022 года Украина отказалась выводить войска с территории ДНР и ЛНР, приняв решение продолжать боевые действия и в итоге «довоевавшись».

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

Ранее Путин назвал конфликт на Украине трагедией украинского народа.