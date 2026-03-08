Трамп ответил на вопрос о поддержке союзниками операции США против Ирана

Трамп заявил, что его не интересует поддержка союзниками операции против Ирана

Президента США Дональда Трампа не интересует, собираются ли союзники усилить поддержку американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом в ходе интервью для телеканала CBS News заявил сам хозяин Белого дома.

«Мне все равно. Они могут делать все, что пожелают», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что «преданные» Вашингтону союзники уже и так участвуют в операции.

До этого американский лидер назвал неудачником премьер-министра Великобритании Кира Стармера в связи с его нерешительной позицией по конфликту на Ближнем Востоке. Трамп выразил уверенность, что у председателя правительства Соединенного королевства «больше нет будущего».

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, атаковав множество городов Исламской Республики. В ответ Тегеран выпустил ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке и территории еврейского государства.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В том числе российский лидер пообещал коллегам из арабских стран передать Ирану озабоченность ударами по их инфраструктуре.

