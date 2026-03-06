Размер шрифта
В Британии призвали ЕС снять санкции с России из-за войны в Иране

UnHerd: ЕС следует снять санкции с России в связи с конфликтом в Иране
Global Look Press

Странам Европейского союза (ЕС) следует снять с России санкции на поставку энергоносителей в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщил британский портал UnHerd.

«Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что европейские лидеры могут «сделать что-то полезное для безопасности континента», когда осознают необходимость подобных мер.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае восхитились словами Путина о поставках газа в ЕС.

 
