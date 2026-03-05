Евросоюз может выделить Украине деньги на восстановление «Дружбы»

Европейский союз (ЕС) в настоящее время рассматривает возможность выделить денежные средства на восстановление трубопровода «Дружба» в рамках финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Брюссель может направить деньги на ремонт инфраструктурного объекта за счет бюджетных средств, выделяемых на поддержку Киева. Более того, региональное содружество готово направить на Украину экспертов, которые будут помогать при восстановлении «Дружбы».

В материале говорится, что сейчас Европейская комиссия ведет переговоры с Украиной, касающиеся возможной отправки к трубопроводу специальной миссии для оценки нанесенного объекту урона.

Как написала газета Politico, Киев уже отказал ряду стран — членов ЕС в осмотре трубопровода «Дружба». На Украине заявили, что им требуется время, чтобы оценить масштабы повреждений объекта.

В конце января Киев приостановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с необходимостью провести ремонтные работы. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Последняя на этом фоне наложила вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Украине крупного кредита.

