В МИД России заявили о продолжении диалога с США

Лавров: диалог России и США продолжается на разных уровнях и в разных форматах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что диалог РФ и США продолжается на разных уровнях и в разных форматах. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас идет с американскими коллегами диалог на разных уровнях в разных форматах по отдельным кризисам, по отдельным направлениям наших отношений», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что сейчас назрел принципиальный разговор о том, как Соединенные Штаты видят себя в мире и какую роль отводят остальным ядерным странам.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин пока не планирует созваниваться с американским коллегой Дональдом Трампом.

2 марта Путин провел телефонные разговоры с лидерами ряда ближневосточных стран, обсудив с ними эскалацию в регионе. У главы государства состоялись беседы с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

