Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД России заявили о продолжении диалога с США

Лавров: диалог России и США продолжается на разных уровнях и в разных форматах
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что диалог РФ и США продолжается на разных уровнях и в разных форматах. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас идет с американскими коллегами диалог на разных уровнях в разных форматах по отдельным кризисам, по отдельным направлениям наших отношений», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что сейчас назрел принципиальный разговор о том, как Соединенные Штаты видят себя в мире и какую роль отводят остальным ядерным странам.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин пока не планирует созваниваться с американским коллегой Дональдом Трампом.

2 марта Путин провел телефонные разговоры с лидерами ряда ближневосточных стран, обсудив с ними эскалацию в регионе. У главы государства состоялись беседы с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Ранее в Госдуме объяснили слова Трампа о готовности США воевать «вечно».

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!