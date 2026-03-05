Лавров предупредил, что кризис на Ближнем Востоке может коснуться весь мир

Лавров: кризис на Ближнем Востоке чреват последствиями для всего мира

Текущий кризис на Ближнем Востоке чреват негативными последствиями для всего мира и экономики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе, пишет РИА Новости.

«Не могу не упомянуть об этом кризисе, который сейчас не сходит с первых страниц, с экранов телевизоров <...> действительно чреват колоссальнейшими последствиями <...> для всего мира», — сказал министр.

До этого Лавров заявил, что конфликт на Ближнем Востоке затрагивает все без исключения страны, в том числе страны Юго-Восточной Азии.

3 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске третьей мировой войны, если президент США Дональд Трамп «продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов». Политик оценил текущую ситуацию в мире как крайне напряженную. По мнению Медведева, «триггером» для начала третьей мировой может стать любое событие.

Медведев также заявлял, что после нападения США на Иран ряд стран теперь готовы поставить Исламской Республике ядерный боекомплект. Какие это государства — он не уточнил.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».