Лавров оценил последствия конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке затрагивает также страны Юго-Восточной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы вчера в неофициальной обстановке начали разговор по текущим <...> проблемам международной политики — проблемам, которые затрагивают все без исключения страны», — сказал глава МИД РФ.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».