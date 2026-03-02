Франция и Германия договорились активизировать сотрудничество по ядерному сдерживанию, создав совместную руководящую группу для координации стратегической доктрины и учений. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что данный шаг был предпринят на фоне растущих опасений по поводу безопасности в Европе из-за сомнений в надежности ядерного зонтика США при президентстве Дональда Трампа.

Инициатива двух стран направлена на укрепление способности ЕС управлять эскалацией ниже ядерного порога, особенно в области раннего предупреждения и противовоздушной обороны.

Франция и Германия обязались начать конкретные шаги в этом году, включая участие ФРГ во французских ядерных учениях и совместные визиты на стратегические объекты, говорится в публикации.

До этого президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что республика увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество.

