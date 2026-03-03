В Польше заявили о переговорах с Францией по вопросу ядерного сдерживания

Туск: Польша ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на странице в соцсети X, что его страна ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания.

По словам польского премьера, переговоры также ведутся с группой ближайших европейских союзников.

«Мы вместе с друзьями наращиваем боеготовность, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас», — написал Туск.

2 марта агентство Reuters сообщило, что Франция и Германия договорились активизировать сотрудничество по ядерному сдерживанию и создали совместную руководящую группу для координации стратегической доктрины и учений.

В конце февраля издание Politico сообщило, что Европейский союз рассчитывает на то, что президент Франции Эммануэль Макрон вскоре представит конкретные шаги по расширению французского «ядерного зонтика на всю Европу». Также в феврале Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

Ранее в России оценили опасность «ядерного зонтика» Франции.