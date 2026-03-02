Размер шрифта
В Совфеде раскритиковали планы Франции засекретить число ядерных боеголовок

Сенатор Косачев: Франция в открытую увеличивает свой ядерный потенциал
Алексей Филиппов/РИА Новости

Франции нужно участвовать в новом договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как Париж «вооружается и увеличивает свой ядерный потенциал», не участвуя при этом ни в каких соглашениях и не собираясь раскрывать точное число имеющихся у него бомб. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Косачев.

Сенатор прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Париж увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, но не будет раскрывать их точное количество.

«Вот уж кому точно показано участие в новом ДСНВ, а то США только Китай интересует. В открытую Франция вооружается и увеличивает свой ядерный потенциал, не участвуя при этом ни в каких соглашениях по ограничению стратегических вооружений. Да еще и собирается делиться с Украиной», — отметил Косачев.

По его словам, засекречивать количество боеголовок «означает отсутствие какой-либо международной верификации». Сенатор напомнил, что постоянный член Совета Безопасности ООН, согласно уставу организации, «несет особую ответственность за мир и безопасность».

2 марта агентство Reuters сообщило, что Франция и Германия договорились активизировать сотрудничество по ядерному сдерживанию и создали совместную руководящую группу для координации стратегической доктрины и учений.

В конце февраля издание Politico сообщило, что Европейский союз рассчитывает на то, что президент Франции Эммануэль Макрон вскоре представит конкретные шаги по расширению французского «ядерного зонтика на всю Европу». Также в феврале Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

В России оценили опасность «ядерного зонтика» Франции.

 
