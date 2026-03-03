Зеленский предрек себе трудности с получением ракет из-за событий вокруг Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия на фоне ударов США по Ирану. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства», — сказал политик, подчеркивая, что Вашингтону они могут понадобиться на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь против атак Ирана.