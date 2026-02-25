Размер шрифта
СМИ сообщили о зависимости «коалиции желающих» от решения Путина

Telegraph: отправка войск «коалиции желающих» на Украину потребует согласия РФ
Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Члены «коалиции желающих» тайно признают, что планы по отправке войск на Украину после завершения конфликта требует одобрения президента России Владимира Путина. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Согласие или несогласие России имеет огромное значение», — говорится в публикации.

Авторы материалы указали, что если Россия скажет, что не согласна с отправкой войск и сочтет западный военный контингент целью, то «коалиции» придется направить другой вид сил.

Другой источник издания отметил, что европейцы фактически позволили России наложить вето на планы «коалиции» из-за требований по участию в мирных переговорах. Планы по размещению миротворцев на Украине собеседник газеты назвал «довольно гипотетическими».

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам встречи «коалиции желающих» 24 февраля распространила документ, в котором подтверждаются планы европейцев направить на Украину свои войска.

До этого газета The Times со ссылкой на источник в британских Вооруженных силах сообщила, что страны «коалиции желающих» обсуждают отправку на Украину более 10 тысяч миротворцев.

Ранее Медведев удивился «миротворческим» заявлениям европейских политиков.

 
