В США назвали цели, которые Трамп преследует в Иране

CBS: Трамп не закончит операцию в Иране до достижения трех целей

Президент США Дональд Трамп намерен продолжать операцию в Иране, пока не достигнет трех целей. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой источник в американской администрации.

Утверждается, что Трамп хочет уничтожить ракетную силу и ВМС Ирана, не дать Ирану «разработать ядерное оружие», лишить Тегеран возможности в других странах «вооружать и финансировать «террористические армии» и руководить ими».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в посольстве РФ в Ереване сообщили, что россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией.