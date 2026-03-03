США эвакуировали гражданский персонал из стран Ближнего Востока

США эвакуировали своих сотрудников и членов их семей из стран Ближнего Востока

США эвакуировали своих сотрудников и членов их семей из шести стран Ближнего Востока. Об этом сообщает Associated Press.

Утром 3 марта стало известно, что государственный департамент предписал эвакуировать неключевой персонал посольств США в ряде стран Ближнего Востока.

По данным AP, к настоящему моменту невоенный персонал эвакуирован из ОАЭ, Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта и Катара.

В посольстве США в Абу-Даби также предупредили граждан, что в ОАЭ могут произойти нападения боевиков, например, на туристические объекты, транспортные узлы, торговые районы, правительственные учреждения, места, связанные с еврейскими и израильскими общинами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Трамп заявил, что Иран пытался дважды ликвидировать его.