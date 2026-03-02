Попадание по кораблю в Бахрейне вызвало пожар

UKMTO: два неизвестных снаряда попали в судно в порту Бахрейна

Два неизвестных снаряда попали в судно в порту Бахрейна. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах Великобритании.

Отмечается, что инцидент вызвал пожар, но его вскоре потушили. Судно остается в порту.

Все члены экипажа корабля эвакуированы и находятся в безопасности, власти проводят расследование, говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американской военной базы в Бахрейне.