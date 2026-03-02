Размер шрифта
В США анонсировали выступление Трампа по Ирану

ABC: президент США Трамп выступит с заявлением по Ирану в 19:00 по Москве
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением по Ирану в 19:00 мск (11:00 по времени восточного побережья). Об этом сообщила телекомпания ABC.

Подробности речи Трампа не приводятся.

До этого американский лидер в интервью газете The Telegraph заявил, что Иран «очень хочет» заключить сделку с США на фоне продолжающейся операции против республики.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

По словам Трампа, целью операции в Иране является защита американского народа через «устранение угрозы» от действующей в республике власти. Глава государства заявил, что действия Тегерана наносят прямую угрозу военным базам США за рубежом. Трамп подчеркнул, что Вашингтон более не намерен «это терпеть». Еще одной целью он назвал недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Также президент США призвал иранцев брать власть в свои руки после завершения операции Вашингтона и выразил надежду на смену режима в Тегеране.

Ранее политолог объяснил атаку США на Иран планами Трампа ослабить Россию и Китай.

 
