Политолог объяснил атаку США на Иран планами Трампа ослабить Россию и Китай

Операцией против Ирана президент США Дональд Трамп намерен ослабить позиции России и Китая. Такое мнение в беседе с News.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, политолог Александр Перенджиев.

По его словам, конфликт приобретает глобальный характер. Американский лидер пытается установить контроль над всеми транспортными коридорами, считает эксперт. Речь идет как о морских, так и сухопутных сетях, уточнил политолог.

«В частности, и о Каспийском. «Север — Юг» он вообще хочет нивелировать. Так что действия Штатов можно назвать битвой за транспортные коридоры. И одна из целей Трампа здесь — устроить блокаду Китаю и России, чтобы они отдали арктические ресурсы, которые они контролируют. Так что дело там вовсе не в том, что Иран нес угрозу США, или из-за ядерных амбиций», — объяснил Перенджиев.

Если же у Вашингтона не получится взять под контроль транспортные коридоры, то он попробует «хотя бы их обнулить», считает он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».