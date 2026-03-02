Президент Литвы призвал не отвлекаться от Украины из-за войны в Иране

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание международного сообщества от событий на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х по итогам переговоров с эстонским лидером Аларом Карисом.

«Мы согласились с тем, что кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание международного сообщества от продолжающейся войны России на Украине. Европа должна оставаться единой и продолжать свою последовательную политическую, экономическую и военную поддержку Украины», — написал Науседа.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

