СМИ опровергли данные об ударе по офису Нетаньяху

Информированный источник в Иерусалиме опроверг информацию о ракетном ударе Ирана по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по офису израильского премьера. Отмечалось, что судьба Нетаньяху неизвестна.

Также КСИР сообщил об атаке по месторасположению командующего военно-воздушных сил Израиля.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

