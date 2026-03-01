Размер шрифта
Востоковед раскрыл, сможет ли Иран победить США и Израиль

Востоковед Каргин заявил, что Иран не сможет нанести поражение США и Израилю
AP

Иран не сможет долго наносить удары по странам региона, поскольку вскоре у Исламской Республики истощатся резервы. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин, отметив, что ситуацию для страны осложнит взятие под контроль воздушного пространства США и Израилем.

«Я думаю, что возможности у Ирана крайне ограничены. Какое-то время Иран сможет наносить удары, возможно, несколько недель. Но в предыдущую войну Иран обменивался ударами исключительно с Израилем, это продолжалось 12 дней, и уже были вопросы, насколько у Ирана есть резервы. В данном случае Иран отправляет беспилотники, а также баллистику практически на весь окружающий себя регион, то есть удары приходятся не только по Израилю, но и по странам залива. По-настоящему долго, скорее всего, Иран так делать не сможет, тем более у Ирана начнутся проблемы, если американцы и израильтяне обеспечат контроль над воздушным пространством Ирана, а с большой долей вероятности такой контроль иранские противники могут получить», — сказал он.

Каргин подчеркнул, что Иран не сможет нанести поражение Соединенным Штатам и Израилю, но попытается сохранить свою внутриполитическую систему.

«Мой прогноз, что все будет зависеть от устойчивости самой иранской политической системы, потому что на какой-то момент все придет к состоянию внутреннего баланса. Очевидно, что иранцы не смогут нанести поражение Америке, не смогут нанести поражение Израилю, просто потому что не смогут какого-то серьезного ущерба нанести. Но вместе с тем, если сама система в том виде, как она есть сейчас в Иране, устоит — это для Ирана будет уже приемлемым завершением войны. Приемлемым завершением войны для [президента США Дональда] Трампа и [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху является либо крушение системы в Иране как таковой, либо изменение ее изнутри через приход к власти каких-то лояльных лиц», — добавил он.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии.

Ранее востоковед рассказал о двух сценариях смены власти в Иране.

 
