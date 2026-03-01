Размер шрифта
Страны Персидского залива могут разрешить США наносить удары по Ирану с их баз

Economist: страны Персидского залива могут разрешить бить по Ирану с их баз
U.S. Air Force/Reuters

В связи с недавними ответными ударами Ирана по территории стран Персидского залива, они могут отменить запрет на использование Вашингтоном своей территории для атак на Исламскую Республику. Об этом пишет газета The Economist со ссылкой на источник в Саудовской Аравии.

«Саудовец, близкий к королевскому двору, предполагает, что страны Персидского залива могут снять ограничения на нанесение Америкой ударов с их территории: раз уж Иран их атаковал, то вполне можно и встать на чью-то сторону», — говорится в материале.

Издание также сообщает о разногласиях среди чиновников стран Персидского залива: некоторые все еще питают надежды на дипломатическое урегулирование, в то время как другие полагают, что путь назад уже отрезан.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерной программы.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь союзников в борьбе с США и Израилем.

 
