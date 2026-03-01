В Иране назначили нового командующего КСИР

Командующим Корпусом стражей исламской революции назначен Ахмад Вахиди, ранее занимавший пост советника. Об этом сообщило агентство Khabar Online.

Вахиди сменил на этом посту Мохаммада Пакпура, который попал под ракетный удар.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпред США при ООН назвал законными удары по Ирану.