КСИР подтвердил гибель своего командующего в результате ударов США и Израиля

КСИР: в результате ударов США и ЦАХАЛ погиб командующий Пакпур

КСИР (элитные части армии Ирана) подтвердил гибель своего командующего Мохаммада Пакпура в результате ударов США и Израиля. Об этом пишет ТАСС.

Согласно заявлению, Пакпур погиб 28 февраля.

О гибели командующего КСИР и глава министерства обороны Ирана Азиза Насирзаде сообщало агентство Reuters, ссылаясь на три источника.

Позже госагентство IRNA писало о гибели начальника генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави и Насирзаде.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

