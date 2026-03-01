Израиль отреагировал на сообщения об ударе по младшей школе для девочек в Иране

EFE: Армия Израиля заявила, что не знает об ударе по школе для девочек в Иране

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани заявил, что у израильской армии отсутствуют данные об ударе Военно-воздушных сил (ВВС) еврейского государства или США по школе в Иране. Его слова приводит агентство EFE.

«Я ничего не знаю о каком-либо израильском или американском ударе по тому району», — сказал он.

По словам Шошани, Соединенные Штаты и Израиль ведут проверку этой информации, но при этом он подверг сомнению сообщения со стороны Ирана. Шошани указал, что Израиль действует на территории Ирана «с особой точностью».

До этого агентство Mizan сообщило, что 148 человек не выжили после удара Израиля или США по начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек в Иране.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

