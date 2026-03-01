«Шаг от отчаяния»: востоковед объяснил, кому выгодно перекрытие Ормузского пролива

Перекрытие Ираном Ормузского пролива выгодно американскому лидеру Дональду Трампу, поскольку от перебоев поставок нефти пострадает прежде всего Китай. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Перекрытие Ормузского пролива, которое сделал Иран — это, с одной стороны, довольно сильный шаг. С другой стороны, во многом он сделан от отчаяния. Через Ормузский пролив проходит арабская нефть, нефть стран залива. В основном эта нефть идет на азиатские рынки, прежде всего в Китай. Таким образом, от перекрытия пролива пострадает Китай и пострадают те же самые монархии залива, все эти арабские страны. Но ни Израиль, ни США, то есть страны, которые непосредственно сейчас воюют с Ираном, от перекрытия залива практически не пострадают. США сами являются экспортером нефти, и рост цен на нефть для США в каком-то смысле даже выгоден. Для США абсолютно приемлемо, если у Китая начнутся перебои с поставками нефти. Таким образом перекрытие Ормузского пролива ни Трампа, ни Нетаньяху не остановит», — сказал он.

Каргин подчеркнул, что потенциально рост цен на нефть выгоден и России, у которой из-за войны на Ближнем Востоке появилось больше возможностей для «достижения своих целей» на Украине.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) перекрыл Ормузский пролив для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

На фоне американо-израильской операции против Ирана Тегеран запретил кораблям США заходить в Персидский залив.

