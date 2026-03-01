В Иране подняли красный «флаг мести» над мечетью

Над мечетью Джамкаран в городе Кум подняли красный «флаг мести» в память о верховном лидере Ирана Али Хаменеи. Видео с церемонией поднятия флага опубликовало агентство Jamkaran.

Этот флаг уже поднимали над мечетью Джамкаран, в том числе во время «12-дневной войны» Ирана с Израилем в июне 2025 года, а также после ликвидации генерала Касема Сулеймани в 2020 году, ставшего целью США.

В Иране также подняли черные флаги траура в честь Хаменеи.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. После этого власти страны объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. Корпус стражей исламской революции и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за него.

