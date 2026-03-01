Тысячи россиян застряли на Ближнем Востоке из-за ударов Ирана

АТОР: из стран Ближнего Востока не могут выбраться около 8 тысяч туристов из РФ

Около 6–8 тысяч российских туристов не могут вылететь в РФ из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Отмечается, что часть россиян находится уже в транзитных городах, еще часть — вынуждена продлить отдых в странах вылета. По данным АТОР, 1 марта в регионе отменили более 700 рейсов.

Временное закрытие неба рядом стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, затронуло не только прямые рейсы, но и транзитные. Многие россияне использовали эти страны как хабы для перелетов в Азию, а также на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Малайзию и страны Африки. Теперь туристы не могут вылететь домой.

Ограничения связаны с ударами Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В связи с атаками иранских военных власти ОАЭ и Саудовской Аравии приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов.

По данным АТОР, всего в Объединенных Арабских Эмиратах, где иранские вооруженные силы наносят удары по военным базам США и энергетической инфраструктуре, находятся более 50 тысяч россиян. По оценке экспертов, каких-либо «серьезных рисков» для российских туристов в стране нет, а обстановка остается стабильной.

Ранее звезда «Трудных подростков» оказалась в эпицентре иранского удара по Дубаю.