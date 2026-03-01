Иран запретил кораблям США заходить в Персидский залив

Иран закрывает доступ кораблям США в Персидский залив. Об этом решении объявил член высшего совещательного органа Ирана — Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, передает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня ни один американский корабль не имеет права заходить в Персидский залив», — подчеркнул он.

Резаи также заявил, что торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.

До этого иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив. Как сообщали СМИ, суда были предупреждены о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, что будет с ценами на газ при закрытии Ормузского пролива.