СМИ сообщили, что Нетаньяху проводит совещание в бункере

Ynet: Нетаньяху после атаки Ирана проводит совещание со спецслужбами в бункере

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после удара по Ирану проводит совещание с сотрудниками Минобороны и спецслужбами в подземном бункере. Об этом сообщает портал Ynet.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и высокопоставленные чиновники из сферы безопасности проводят совещание в подземном бункере», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

