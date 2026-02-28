Дом охраны экс-президента Ирана подвергся ракетному удару

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в порядке, ракетному удару подвергся дом его охраны. Об этом РИА Новости сообщил иранский осведомленный источник.

«Дом с охраной Ахмадинежада подвергся атаке. Ударов по резиденции самого Ахмадинежада не проводилось», — сказал собеседник агентства.

До этого в соцсетях появилась информация, что резиденция Ахмадинежада была разрушена в результате удара Израиля по Тегерану.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в США назвали одну из целей ударов по Ирану.