В США назвали одну из целей ударов по Ирану

Fox News: одной из целей ударов США по Ирану является штаб ВМС страны

Одна из целей ударов США в операции против Ирана — штаб-квартира военно-морских сил страны. Об этом заявила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

По ее словам, в последние часы стало известно, что удары пришлись на штаб ВМС в Бендер-Аббасе и на острове Харк.

Гриффин подчеркнула, что с самого начала операции для американских вооруженных сил было важно нанести удары именно по иранскому флоту.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным израильских СМИ, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерной программы.

