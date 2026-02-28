Кипр активирует экстренный план для эвакуации людей из Ирана

Глава МИД Кипра Комбос заявил о запуске плана эвакуации людей из Ирана и Израиля

Кипр активировал план «Эстиа» для эвакуации людей из зоны конфликта на Ближнем Востоке через свою территорию. Об этом пишет газета Cyprus Mail со ссылкой на заявление кипрского министра иностранных дел Константиноса Комбоса.

Он пояснил, что этот план «активируется в случае чрезвычайной ситуации или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей из близлежащих кризисных зон в более широком регионе Ближнего Востока через Кипр».

Кроме того, Комбос заявил, что правительство Кипра «внимательно следит за эскалацией ситуации в регионе» и находится «в постоянном контакте» со своими посольствами в регионе.

«Отдел по урегулированию кризисов министерства иностранных дел продолжает активно работать и находится в режиме готовности к управлению ситуацией в зависимости от развития событий», — заверил глава кипрской дипломатии.

«Эстиа» (Estia) — это специальный национальный план Республики Кипр по приему и эвакуации граждан третьих стран (включая ЕС) из зон конфликтов на Ближнем Востоке. Он активируется при массовом притоке беженцев, превращая Кипр в транзитный пункт для срочной эвакуации людей по воздуху или морю на родину.

МИД Кипра вчера вечером опубликовал обновленные рекомендации по Ирану для своих граждан, призвав их воздержаться от поездок в этой стране. В сообщении также говорилось, что всем находящимся в Иране киприотам настоятельно рекомендовано его покинуть. Кроме того, кипрский МИД призвал сограждан без веского повода не ездить в Израиль.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее россиян призвали воздержаться от поездок в Иран.