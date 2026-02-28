Почти вся территория Ирана осталась без интернета

На большей части территории Ирана отсутствует доступ к интернету. Об этом заявила международная служба мониторинга сети NetBlocks в соцсети X.
По данным организации, в стране зафиксировано практически полное отключение интернета: уровень подключения составляет около 4% от обычных показателей.
Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.
США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
Ранее Трамп призвал народ Ирана брать власть в свои руки.