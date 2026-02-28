Почти вся территория Ирана осталась без интернета

NetBlocks сообщила о почти полном отключении интернета в Иране

На большей части территории Ирана отсутствует доступ к интернету. Об этом заявила международная служба мониторинга сети NetBlocks в соцсети X.

По данным организации, в стране зафиксировано практически полное отключение интернета: уровень подключения составляет около 4% от обычных показателей.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Трамп призвал народ Ирана брать власть в свои руки.