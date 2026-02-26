Cтало известно о боестолкновениях в провинциях Афганистана

В шести афганских приграничных провинциях начались вооруженные столкновения военных Пакистана и Афганистана. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News, ссылаясь на источники.

По их данным, военнослужащие двух стран устроили перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Бои проходят вблизи линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств.

22 февраля в министерстве информации и телерадиовещания Пакистана заявили, что военные страны нанесли точечные удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан (движение внесено в список террористических организаций) Пакистан», а также филиала террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в России). В ведомстве отметили, что эта операция стала ответом на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв в мечети в Исламабаде.

6 февраля в шиитской мечети в Исламабаде произошел теракт. В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил 31 человек и еще 169 пострадали.

По словам смотрителя мечети, трое нападавших перед взрывом ворвались в здание и ранили местного охранника. При этом он уточнил, что мечеть охранялась не полицией, а местными стражами порядка.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».