Зеленский рассказал о планах Трампа по мирному соглашению Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп хочет устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов в рамках мирного соглашения Украины и России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

Политик уточнил, что речь идет об отдельных соглашениях Украины с РФ и Украины с США и Европой о предоставлении гарантий безопасности.

Зеленский настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы американским конгрессом, а затем уже подготовлены остальные документы.

20 февраля Зеленский сообщил, что Россия и США требуют, чтобы Украина вывела войска с территории Донбасса для урегулирования конфликта. Трамп в свою очередь заявил, что Украина должна быстрее занять более гибкую позицию в вопросе мирного урегулирования кризиса.

Ранее Зеленский заявил о «начале конца» конфликта с Россией.