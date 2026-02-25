СМИ сообщили, что Моди избегал телефонных разговоров с Трампом

FT: Моди не хотел говорить с Трампом по телефону во время торговых споров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди избегал телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом во время торговых переговоров. Об этом пишет Financial Times (FT).

Отмечается, что проект соглашения между США и Индией был близок к подписанию с середины 2025 года, но у сторон возникли разногласия по ряду вопросов. В частности, Трамп заявлял, что выступил посредником в прекращении огня в ходе конфликта между Индией и Пакистаном, однако правительство Моди отрицает помощь Трампа в урегулировании конфликта.

При этом Моди избегал телефонных разговоров с Трампом, опасаясь, что тот представит итоги обсуждений в выгодном для себя свете.

8 февраля Reuters сообщал, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

США с 7 февраля отменили дополнительные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, введенные ранее из-за закупок индийской стороной российской нефти.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Американский президент назвал индийского премьера «одним из лучших друзей» и подчеркнул значимость достигнутых договоренностей.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.