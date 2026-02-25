Захарова: Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия

Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, «тогда все встанет на свои места». Об этом в шутку заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Единственное, чего не хватает сейчас Украине для членства в Европейском союзе по-настоящему, — так это ядерного оружия», — сказала дипломат.

По ее мнению, если Украина получит ядерное оружие, то она утратит какие-либо границы страха перед законом. Захарова отметила, что в этом случае украинские власти уже начнут не просить и требовать оружие для ВСУ, а «просто впрямую нацеливать и подкладывать под двери ЕСовских институций и включать обратный отсчет». Захарова добавила, что ЕС не понимает, что создал монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми».

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что планы Лондона и Парижа передать ВСУ ядерное оружие «граничат с безумием».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва намерена обсудить с Вашингтоном планы по ядерному вооружению Украины.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что Киев применит ядерное оружие сразу, как только оно попадет в руки.