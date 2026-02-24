Размер шрифта
В России узнали о планах Запада тайно оснастить Украину ядерным оружием

СВР РФ: Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. На этом фоне основные усилия стран Запада сосредоточены на том, чтобы появление у Украины ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Великобритания и Франция осознают, что шансов на достижение победы над Россией руками украинской армии нет. Планы европейцев вооружить Украину ядерной бомбой говорят об утрате чувства реальности, но им не удастся избежать ответственности, говорится в сообщении.

В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры затягиваются.

В октябре 2025 года бывший премьер республики Николай Азаров заявлял, что у Украины есть месторождения урана, Киев также может сделать систему его обогащения, поэтому «в определенных условиях» страна может создать ядерное оружие. По его словам, если украинцы сами не смогут сделать такое оружие, то им «помогут».

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.
 
